«Совершенная девочка»: Лена Бушина из «Дома-2» показала повзрослевшую красавицу-дочку

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Напомним, Лена Бушина познакомилась с Митей Железняком, когда была участницей «Дома-2». С Митей они встретились за периметром, их роман развивался стремительно. Митя сделал Лене предложение и забрал с проекта в ЗАГС.