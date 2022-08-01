«Совершенная девочка»: Лена Бушина из «Дома-2» показала повзрослевшую красавицу-дочку

Бывшая участница «Дома-2» Лена Бущина удачно вышла замуж за состоятельного и предприимчивого парня Митю Железняка.
Пара счастливо живет в браке больше двенадцати лет и воспитывает двоих детей - сына Марка и дочку Лауру.
В микроблоге Лена Бушина рассказывает о жизни своей семьи и показывает наследников. На этот раз она предъявила портрет дочери Лауры, которой весной исполнилось восемь лет.
Хорошенькая девочка смотрит в кадр карими глазами, ее белокурые волосы распущены.
«Совершенная девочка. Микс наш», - подписала фото Лена Бушина.
Подписчики согласились с тем, что Лаура совершенна, но с тем, что она микс родителей - нет. Поклонники Бушиной считают, что дочка - копия Лены.
«Красивая девочка», «На Викторию Бекхэм похожа», «Эльф», «Белокурый ангел», «Куколка, вся в маму», - высказались в Сети.
Дочка Лены Бушиной. Фото: соцсети
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Напомним, Лена Бушина познакомилась с Митей Железняком, когда была участницей «Дома-2». С Митей они встретились за периметром, их роман развивался стремительно. Митя сделал Лене предложение и забрал с проекта в ЗАГС.