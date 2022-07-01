«Совершает ужасную глупость»: о новой пассии Тимати заговорила Миро

Мама Тимати Симона Юнусова выставила в Сеть фотографии с новой пассией своего сына Валей Ивановой. На новых кадрах они мило сидят рядом, как лучшие подружки, укрывшись пледами.

Блогер Лена Миро, увидев эти снимки, только рассмеялась. Она уверена, что очередная подруга Тимати рано радуется своей победе. По мнению акулы пера, Иванова вовсе не втерлась в доверие родительнице музыканта. На самом деле та специально приблизила ее, чтобы в дальнейшем манипулировать Валей так, как ей хочется.

«По-моему, Валя совершает ужасную глупость», — написала Миро.

Лена видит только два пути для Вали: уйти или остаться, полностью подчинившись воле Симоны Юнусовой. Блогер убеждена, что родительница Тимати никогда не позволит стать избранницам ее сына полноправными женами.

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