«Состояние тяжелое, прогнозов никто не дает»: рэпер Паша Техник впал в кому после вечеринки

Паша Техник выпил запрещенные вещества.
Паша Техник

Паша Техник. Стоп-кадр: YouTube.com

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая в своем Telegram-канале написала, что ее экс-супруг впал в кому после домашней вечеринки. По ее словам, рэпер принял целый коктейль из запрещенных веществ, после которого у него начался приступ.

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Теперь Карицкая грозится судом для всех, кто угощал ее бывшего мужа наркотическими веществами. Ведь известно, что он давно пытается избавиться от этой пагубной зависимости.

В настоящее время Паша Техник находится в Боткинской клинике, где за его жизнь идет борьба.

«Информацию подтверждаю. Состояние тяжелое. Никаких прогнозов пока никто не дает. Завтра будут прогнозы», — сказал «Газете.Ru» менеджер рэпера Марк.

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