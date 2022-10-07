«Состояние тяжелое, прогнозов никто не дает»: рэпер Паша Техник впал в кому после вечеринки

Теперь Карицкая грозится судом для всех, кто угощал ее бывшего мужа наркотическими веществами. Ведь известно, что он давно пытается избавиться от этой пагубной зависимости.

В настоящее время Паша Техник находится в Боткинской клинике, где за его жизнь идет борьба.

«Информацию подтверждаю. Состояние тяжелое. Никаких прогнозов пока никто не дает. Завтра будут прогнозы», — сказал «Газете.Ru» менеджер рэпера Марк.