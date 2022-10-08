Состояние остается тяжелым: Паша Техник вышел из комы

Рэпер по-прежнему находится в реанимации.
Паша Техник. Фото: соцсети

Паша Техник. Фото: соцсети 

Накануне СМИ сообщили тревожную новость: Паша Техник впал в кому, его доставили в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии. Известно, что перед приступом рэпер был на вечеринке, где употреблял запрещенные препараты.

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По данным Telegram-канала «112», в субботу, 8 октября, Паша пришел в сознание. Несмотря на это, пока врачи опасаются давать какие-либо прогнозы относительно здоровья артиста.

Его состояние остается тяжелым, он находится в реанимационном отделении.

Напомним, недавно Техник проходил курс лечения от наркотической зависимости. Он провел некоторое время в рехабе, где специалисты помогали ему бороться с пагубным пристрастием.

К сожалению, трезвость рэпера продлилась недолго.

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