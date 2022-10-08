Состояние остается тяжелым: Паша Техник вышел из комы

Накануне СМИ сообщили тревожную новость: Паша Техник впал в кому, его доставили в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии. Известно, что перед приступом рэпер был на вечеринке, где употреблял запрещенные препараты.
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По данным Telegram-канала «112», в субботу, 8 октября, Паша пришел в сознание. Несмотря на это, пока врачи опасаются давать какие-либо прогнозы относительно здоровья артиста.
Его состояние остается тяжелым, он находится в реанимационном отделении.
Напомним, недавно Техник проходил курс лечения от наркотической зависимости. Он провел некоторое время в рехабе, где специалисты помогали ему бороться с пагубным пристрастием.
К сожалению, трезвость рэпера продлилась недолго.