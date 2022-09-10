«Состояние некоторой растерянности»: Евгений Миронов в канун нового театрального сезона сделал заявление

17-й сезон в Театре Наций открылся накануне. Худрук учреждения Евгений Миронов рассказал, каким будет этот год в его храме Мельпомены.

В конце прошлого сезона театр покинули две ведущие актрисы – Чулпан Хаматова и Ингеборга Дапкунайте. Но несмотря на это, Миронов решил оставить спектакль «Горбачев», в котором женская роль принадлежала эмигрировавшей в Латвию Хаматовой, а режиссером был ненавидящий Россию режиссер Алвис Херманис. Правда, на сцене пьесу показывать не будут.

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Скорректированы будут и другие планы на сезон. В старых спектаклях происходят вводы новых актеров на замену покинувшим страну.

Также на новый сезон запланировано шесть премьер, которые будут представлены на разных сценах театра различными режиссерами, сообщает "Комсомольская правда".

«У многих людей - состояние некоторой растерянности», - заявил Миронов. – «Очень много агрессии. Даже в Телеграм-каналах. Театр является терапией: он объединяет людей и дарит надежду».

Ранее режиссер Александр Молочников заявил, что Евгений Миронов развалил Театр Наций своей позицией – мол, сначала выступил против событий на Украине, а затем передумал и посетил Мариуполь.

«Он еще сказал, что «нам артистам свойственно заблуждаться», то есть он как бы в некой степени за всех сказал, что вот мы такие дурачки и поначалу наговорили не того», - заявил Молочников. По его мнению, такое поведение повлияло не столько на Миронова, сколько на его театр, а также отношения с коллегами.