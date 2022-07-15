Состоялась премьера сериала «Предпоследняя инстанция» с Прилучным и Розановой

Телеканал «ТВ-3» начал показ сериала «Предпоследняя инстанция», главные роли в котором исполнили Павел Прилучный и Ирина Розанова. По сюжету, перед их героями стоит важная и сложная задача: выбирать, кого из умерших отправлять в рай, а кого – в ад.

При этом приходится не только крайне внимательно изучать подробности жизни того или иного «кандидата», но и строго придерживаться установленных сроков. Режиссером сериала стала Ольга Акатьева.

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