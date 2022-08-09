«Состоит из двух слов»: Сябитова заговорила о тайном имени своей внучки

Роза Сябитова рассекретила одно из имен своей внучки. Поскольку ее дочь Ксения — татарка и мусульманка, а зять Максим — русский и православный, они решили соединить в девочке обе традиции, дав ей два имени.

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Одно, гражданское, оказалось христианским — Мирослава, а второе семья дала девочке при мусульманском обряде. Его Роза Сябитова не стала рассекречивать до конца, чуть приоткрыв завесу тайны.

«Мы, мусульмане, тоже второе имя даем ребенку, тайное. Имя состоит из двух слов, первое слово — цветок», — поведала Сябитова.

Источник: tnzvezdy.ru.