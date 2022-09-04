Составившая завещание Пугачева записалась к столичным врачам

Алла Пугачева по возвращении в Россию времени даром не теряет. На днях прошел слух, что Примадонна составила завещание, правда, как выяснилось позднее, певица это сделала еще несколько лет назад. Теперь же стало известно, что звезда российской эстрады запланировала походы к врачам.

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У Аллы Борисовны есть наследственные сердечно-сосудистые заболевания. Зная свои слабые стороны, Примадонна решила проверить свое здоровье и уже записалась к столичным кардиологам.

Кстати, kp.ru уточняет, что чек-ап организма 73-летняя певица проводит ежегодно. В Израиле, где длительное время находилась артистка, она также прошла полное обследование, посетив узких специалистов.

Отметим, что подробности завещания Аллы Пугачевой, о котором так активно говорят последние дни, пока хранят в тайне. Известно лишь, что загородный дом на Истринском водохранилище и 4-комнатную квартиру в центре Москвы Примадонна отписала старшему внуку Никите Преснякову. Кристине Орбакайте досталась 5-комнатная квартира в центре столицы.