Соскучился по родине: Моргенштерн* вылетает из Чехии в Россию

Признанный в России иноагентом Алишер Моргенштерн является одним из популярных молодых исполнителей. Он известен своими провокационными треками с обилием нецензурной лексики.
Также он сделал из свадьбы с возлюбленной Диларой целое представление, но не так давно влюбленные расстались. Правда пару сразу заподозрили в обмане ради пиара.
Последние несколько месяцев Моргенштерн* находится за границей. Сначала он отдыхал в Дубае, а потом оказался в Израиле. В Июне рэпер добрался до Чехии, где его снова заметили в компании экс-жены. Он опасался возвращаться домой, так как уверен, что к нему нагрянут правоохранительные органы.
Однако 30 июня Алишер* предстал в аэропорту. Он также показал билеты до Москвы. Если верить шоумену, то уже через 12 часов он окажется в России.
Алишер Моргенштерн*. Фото: соцсети
Напомним, что Замоскворецкий суд Москвы 13 июля рассмотрит по существу административный иск Моргенштерна* к Минюсту России из-за включения его в список иностранных агентов.
*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.
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