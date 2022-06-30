Соскучился по родине: Моргенштерн* вылетает из Чехии в Россию

Последние несколько месяцев Моргенштерн* находится за границей. Сначала он отдыхал в Дубае, а потом оказался в Израиле. В Июне рэпер добрался до Чехии, где его снова заметили в компании экс-жены. Он опасался возвращаться домой, так как уверен, что к нему нагрянут правоохранительные органы.

Однако 30 июня Алишер* предстал в аэропорту. Он также показал билеты до Москвы. Если верить шоумену, то уже через 12 часов он окажется в России.