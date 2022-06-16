Соскучилась по родине? Лободу заметили на улицах родного города Ирпень

Светлана Лобода является одной из самых известных украинских исполнительниц. Однако она длительное время выступала в России. Даже во время пандемии у артистки не было и дня, чтобы она не отправилась на корпоратив или закрытое пати. Даже своих дочек Тильду и Евангелину звезда перевезла в Европу.
Однако в этом году Лобода на время прекратила выступления из-за ситуации на Украине. Она крайне редко выходила на связь с поклонниками и старалась помочь беженцам, как и Вера Брежнева. А вот 15 июня она прилетела в свой родной город Ирпень. Впервые за долгое время артистка прошлась по улицам, где провела детство.
Светлана облачилась в черный костюм оверсайз и кеды. Она распустила волосы и сделала неброский макияж.
Светлана Лобода. Фото: соцсети звезды
Лобода с радостью фотографировалась с желающими. Однако настроение у нее было подавленное, так как певица увидела разрушенные здания, мосты и дороги.
«Вчера был один из самых сложных дней в моей жизни... Вчера я собственными глазами увидела мой родной Ирпень», — отметила она в соцсети.
Поклонники отметили, что Светлана выглядела не так идеально, как раньше. У нее появилась седина, а наряд скрыл ее достоинства. Однако фанаты отметили, что она одна из немногих, кто приехал на Украину, поэтому назвали ее смелой. Многие, бросаясь громкими словами, предпочитают оставаться за рубежом.
Смотрите также
Еще больше в Telegram
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!
Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.