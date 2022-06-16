Соскучилась по родине? Лободу заметили на улицах родного города Ирпень

Светлана Лобода является одной из самых известных украинских исполнительниц. Однако она длительное время выступала в России. Даже во время пандемии у артистки не было и дня, чтобы она не отправилась на корпоратив или закрытое пати. Даже своих дочек Тильду и Евангелину звезда перевезла в Европу.

Однако в этом году Лобода на время прекратила выступления из-за ситуации на Украине. Она крайне редко выходила на связь с поклонниками и старалась помочь беженцам, как и Вера Брежнева. А вот 15 июня она прилетела в свой родной город Ирпень. Впервые за долгое время артистка прошлась по улицам, где провела детство.

Светлана облачилась в черный костюм оверсайз и кеды. Она распустила волосы и сделала неброский макияж.