«Сошла с ума»: Кучера набросился на Шукшину

Недавно Мария Шушкина сделала громкое заявление. Она призвала своих поклонников писать доносы на тех, кто слушает песни Софии Ротару и Верки Сердючки. Оскар Кучера, узнав об этом, сделал вывод, что у актрисы не все в порядке с головой.
«Я думаю, что Маша, вероятно, сошла с ума... Если она думает, что те, кто слушают Ротару и Сердючку и других украинских исполнителей, от этого перестают быть патриотами, то мне искренне жалко Машу», - цитирует Оскара «Экспресс газета».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
При этом актер и телеведущий добавил, что всегда хорошо относился к Шукшиной, поэтому сейчас ему очень неприятно слышать подобного рода заявления.
Мария Шукшина. Фото: Global Look Press