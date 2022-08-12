«Сошла с ума»: Кучера набросился на Шукшину

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

При этом актер и телеведущий добавил, что всегда хорошо относился к Шукшиной, поэтому сейчас ему очень неприятно слышать подобного рода заявления.