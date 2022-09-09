Соседов указал Лободе ее место: «До уровня великих — как пешком до Луны»

Высказывание Светланы Лободы о том, что лучшая музыка в России создавалась украинцами, не оставила равнодушными представителей шоу-бизнеса и музыкальную интеллигенцию.

Музыкальный критик Сергей Соседов отметил, что Лободе попросту не хватает образования для подобных суждений. Он напомнил, что украинской государственности до 1991 года попросту не существовало, потому что Украина была частью Советского Союза.

«Пусть это знает Лобода. Боюсь, что она этого не знает. Она малообразованна. Поэтому о каких украинских артистах мы должны говорить? Тех, кто родился после 91-го года, что ли? Лобода-то когда родилась сама? Ну смешно», — заявил Соседов.

При этом критик вовсе не отрицает таланта украинских артистов, признавая, что среди них немало певцов с красивым тембром голоса.

«Это и Анатолий Соловьяненко, Евгений Мирошниченко. Думаю, Лобода таких артистов не знает. Это не ее уровня полет», — перечислил эксперт.

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И добавил, что великие артисты Клавдия Шульженко, Иосиф Кобзон и Людмила Гурченко — тоже родом с украинских земель, но усомнился, что Лобода, говоря об исключительности украинцев, имела в виду именно их.