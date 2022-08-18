Соседов рассказал, почему Нагиев на самом деле ушел из «Голоса»

Известный музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал новость о том, что Лариса Гузеева заменит Дмитрия Нагиева в шоу «Голос 60+».
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«Она не сможет стать равноценной заменой Нагиева. Это связано с тем, что многие зрители смотрели телепроект только из-за участия в нем шоумена. Дима Нагиев — уникальный, блистательный, эксклюзивный ведущий. А таких как Гузеева - много», - заметил он в разговоре с News.ru.
При этом Соседов отметил, что у «Голоса», скорее всего, низкие рейтинги. И в ближайшее время мы увидим Нагиева в более популярном проекте.