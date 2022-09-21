Соседов: «Пугачева рядом не стояла с Кобзоном и Зыкиной»

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачева внесла не такой уж большой вклад в развитие русской культуры. По его словам, Примадонна только зарабатывала на концертах, получала награды от государства — звания, премии.

«Вклад Кобзона и Зыкиной был неизмеримо больше. Я уж не говорю про Лидию Русланову. Это вообще была гениальная певица. А Алла Пугачева не стоит в этом ряду.

Посмотрите концерт Клавдии Шульженко к ее 70-летию и концерт Пугачевой, приуроченный к этой дате. Как говорится, сравните и почувствуйте разницу. И все сразу станет понятно», — заявил Соседов Teleprogramma.pro.

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Между тем певец Данко придерживается другой точки зрения. Артист уважительно относится к Алле Борисовне и расстроен сложившейся ситуацией.