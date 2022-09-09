«Соседов прикольный»: Кока достойно ответила критику, который признался в невыносимой антипатии к ней

Сергей Соседов публично признался в том, что с трудом выносит певицу Клаву Коку. Раздражать музыкального критика начинает даже имя звезды.

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«Когда я слышу имя Клава Кока, то у меня сводит зубы, мне хочется закрыть уши, хочется проклинать жизнь и судьбу. Само имя ничего хорошего не предвещает. У меня страх и трепет возникает перед тем, как включить хотя бы одну из ее так называемых музыкальных композиций», — сказал критик в беседе с корреспондентом издания «Вечерняя Москва».

Этот комментарий Клаве Коке прочитал ведущий во время эфира на «Новом радио». Оказалось, что артистка даже не догадывалась о ненависти к ней Сергея Соседова. Знаменитость поулыбалась и нашла достойный ответ критику.

«Меня это очень веселит. Мне остается только пожалеть людей, которые из-за каких-то третьих лиц хотят проклинать свою жизнь. В каком пузыре живут некоторые люди! Это очень грустно! Но это и очень весело. Но мне кажется, что Соседов прикольный», — не стала в ответ злиться Клава Кока.