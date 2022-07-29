Соседов поддержал Михалкова, который посоветовал Бузовой освоить профессию нянечки

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что поддерживает режиссера Никиту Михалкова, который нелестно отозвался о певице Ольге Бузовой и блогере Дане Милохине.
«Он еще очень мягко говорит о вышеуказанных «деятелях». Увы, пошлость, помпезная бездарность и непрофессионализм - это знаки нашего времени. Я рекомендую всем смотреть программы Михалкова. Одна речь его чего стоит».
Как заметил Соседов, Михалков – умнейший человек и гениальный режиссер. Все его фильмы, как думает музыкальный критик, шедевры. По его словам, сниматься в картинах Михалкова – мечта любого актера. Причем не только российского, сообщает eg.ru.
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Ранее Никита Михалков предложил Ольге Бузовой освоить профессию нянечки или билитерши. Блогера Даню Милохина он назвал «полуграмотным идиотом».