Соседов поддержал идею Газманова в создании новых духоподъемных песен

Как отметил Соседов, ушла из жизни школа композиторов из СССР, которые писали патриотические песни. «Выдающихся композиций сейчас нет. Ну нельзя повторить сегодня такую песню, как «День Победы». Сейчас и время, конечно, другое. Нет идеалов в обществе. Кто во что горазд. Кто учится, кто не учится. Ну и вкусы слушателей изменились. Молодежь воспитана на другом. Не стало лирических песен о любви. Сейчас просто набор слов, а не тексты. Фразы вырваны. Я согласен с Газмановым. Такие песни нужны. И у него, кстати, получается писать такие композиции. Ему последнему удалось создать большие патриотические песни», — заметил Соседов.

Ранее Олег Газманов заявил, что в России стало мало духоподъемных песен. По его словам, этот пробел необходимо восполнять.

Смотрите также