Соседов: песни Пугачевой надо запретить из-за ее плохого поведения

Из эфиров некоторых радиостанций исчезли песни в исполнении Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе и других российских артистов, критикующих происходящие события и действия властей. Музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов высказался на эту тему, подчеркнув, что считает такую позицию правильной.

«Я считаю, что для острастки нужно запретить песни и фильмы тех, кто высказывается негативно. Я бы ограничивал песни и Пугачевой и других исполнителей по причине плохого поведения. Это должно учитываться», - сказал Соседов.

Кроме того, музыкальный критик предложил прекратить транслировать музыку большинства современных певцов, потому что у нее очень низкое качество.

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