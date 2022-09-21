Соседов объяснил, почему Пугачева долгое время молчала

Известный музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что ему неинтересна жизнь Аллы Пугачевой. По его словам, о Примадонне ему напоминают лишь журналисты.

При этом Соседов считает, что если Алла Борисовна попросила статус иноагента, то ее надо уважить.

«Пугачева молчала, потому что ей нечего сказать уже давно. А когда уже приперло, то она решила высказаться. Потому что понимает, что муж, признанный иноагентом, не получит здесь никакую работу на телевидении, что у него не будет концертов-корпоративов, что его карьера будет осложнена.

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