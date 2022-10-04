Соседов – о Пугачевой: «К старости осталась пустышкой и хабалкой»

Алла Пугачева позволила себе неприятные высказывания о текущей ситуации в России, на что мгновенно отреагировали ее коллеги по шоу-бизнесу. По мнению музыкального критика Сергея Соседова, Пугачева давно уже потеряла былую славу, превратившись в обычную неприятную женщину.

«Средства массовой информации, журналисты сделали из нее идола, а она пустышка. Комментировать ее бредни — это ниже моего достоинства», — высказался Соседов.

Кроме того, критик возмущен тем, с каким пренебрежением Пугачева относится к своим зрителям — к тем, кто возвел ее на пьедестал.

«Пусть она не забудет, что эти «холопы» и «рабы» сделали ее такой. Без зрителей она ничто и никто. Кем она и стала сейчас… К старости она так и осталась пустышкой и хабалкой. Ее сделали народной артисткой, но она, конечно, того недостойна», — припечатал Соседов.

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