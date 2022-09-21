Соседов назвал артистов первого эшелона, проигнорировав Пугачеву

Алла Пугачева потребовала внести ее в список иноагентов вслед за мужем шоуменом Максимом Галкиным*. Такой выпад Примадонны не остался не замеченным. Так, Сергей Соседов посчитал, что певица прервала молчание только из-за того, что «приперло».

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Также музыкальный критик уверен, что вклад Аллы Пугачевой в отечественную культуру не так уж велик, скорее преувеличен. Сергей Соседов назвал артистов первого эшелона, проигнорировав Примадонну.

«Вклад Кобзона и Зыкиной был неизмеримо больше. Я уж не говорю про Лидию Русланову. Это вообще была гениальная певица. А Алла Пугачева не стоит в этом ряду», - уточнил Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента