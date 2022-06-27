Соседов: «Коллеги относились к Шатунову так себе»

Сергей Соседов сообщил журналистам Teleprogramma.pro о том, что скоропостижно скончавшийся Юра Шатунов практически не помогал своим коллегам по шоу-бизнесу. И именно поэтому, по его словам, звезды не пришли к нему на похороны.

«Коллеги относились к нему так себе, если честно. Вот Кобзон много помогал, к нему много народу приехали, а здесь другая история. На прощании были поклонники и поклонницы — те, кого он очаровал своими песнями», — заявил он Teleprogramma.pro.

По словам Соседова, Шатунов просто оказался в нужном месте в нужное время.

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