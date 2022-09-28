Соседи видели в начале сентября: Моисеев в инвалидной коляске выходил на прогулку со своей сиделкой

Борис Моисеев перенес три инсульта. Последний окончательно добил артиста. Все это время рядом с музыкантом находился его арт-директор Сергей Горох, который обеспечивал Бориса Михайловича всем необходимым: и продуктами питания, и медицинской помощью.

Для артиста даже наняли сиделку, которая выводила его гулять. Передвигаться самостоятельно Моисеев почти не мог. На улицу во двор его выкатывали на инвалидной коляске. В последней раз соседи Бориса Моисеева видели его в начале сентября.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Кроме арт-директора певца Сергея Гороха, его также проведывала Кристина Орбакайте. Не забыла о Борисе Моисееве и его давняя подруга Алла Пугачева, которая всегда справлялась о здоровье и самочувствии певца, пишет MK.ru.