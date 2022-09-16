Сопровождая гроб королевы, принц Уильям вспомнил похороны леди Дианы

14 сентября гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II провезли по центральным улицам Лондона. В этой траурной процессии приняли участие члены королевской семьи, в том числе и внуки покойной — принцы Уильям и Гарри.
Позже Уильям — новый принц Уэльский — рассказал, что сопровождение гроба его венценосной бабушки напомнило ему, как он делал то же самое для своей матери, леди Дианы, погибшей в 1997 году.
«Он сказал, как тяжело было вчера и как это напомнило ему о похоронах его мамы», — поделился с издание The Telegraph один из скорбящих британцев, с которым разговаривал принц.
Другой собеседник добавил, что принц Уильям предупредил их, что расплачется, если они не смогут сдержать слезы.
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Напомним, что на похоронах принцессы Дианы 15-летний Уильям и 12-летний Гарри так же шли за гробом своей матери.
«Эта прогулка была одной из самых сложных вещей, которые я когда-либо делал, — сказал принц Уильям в интервью 2017 года. — Мне казалось, что она шла рядом с нами, чтобы помочь нам пройти через это».
Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Ее трон занял сын, принц Чарльз, которого в силу прожитых лет трудно назвать молодым.