Сопровождая гроб королевы, принц Уильям вспомнил похороны леди Дианы

14 сентября гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II провезли по центральным улицам Лондона. В этой траурной процессии приняли участие члены королевской семьи, в том числе и внуки покойной — принцы Уильям и Гарри.

Позже Уильям — новый принц Уэльский — рассказал, что сопровождение гроба его венценосной бабушки напомнило ему, как он делал то же самое для своей матери, леди Дианы, погибшей в 1997 году.

«Он сказал, как тяжело было вчера и как это напомнило ему о похоронах его мамы», — поделился с издание The Telegraph один из скорбящих британцев, с которым разговаривал принц.

Другой собеседник добавил, что принц Уильям предупредил их, что расплачется, если они не смогут сдержать слезы.