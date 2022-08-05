«Соответствуют ли официальные доходы расходам»: депутат рассказал, когда у Галкина могут конфисковать замок

После того, как Максим Галкин покинул страну с семьей, многие люди неоднократно высказывались о том, что артист может лишиться своего роскошного замка в Грязи. Похоже, сейчас к имуществу сбежавшего телеведущего, а также других скандальных знаменитостей, подошли вплотную и не ровен час его арестуют. Дело в том, что депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить знаменитостей на уплату налогов.

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Речь идет о сверке расходов с официальным доходом Максима Галкина, Ивана Урганта, Чулпан Хаматовой – эти фамилии фигурируют в официальном обращении депутата.

«Надо посмотреть, соответствуют ли их официальные доходы этим расходам. И если нет, налоги надо заплатить в доход государства. Я считаю, что это правильно. Я и сам всегда плачу налоги, и большинство наших граждан, у которых доходы минимальны. Это обязанность каждого гражданина», - цитирует депутата «Комсомольская правда».

В случае, если расходы звезд превысят доходы, то их имущество Сухарев предлагает арестовать, а затем конфисковать в пользу государства.