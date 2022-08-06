«Соответствие музыки тексту»: в чем был главный феномен «Ласкового мая»

Музыкальная команда в конце восьмидесятых годов произвела фурор в СССР.
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Композитор Сергей Кузнецов на Ютуб-канале Андрея Кудрявцева рассказывал, в чем, на его взгляд, был главный феномен музыкальной группы «Ласковый май».

«С моей точки зрения – соответствие музыки тексту. И текста музыке. То есть текст без музыки – ничто. Музыка без текста – тоже ничто. Когда все вместе соединяется, то рождается хит, шедевр».

При этом Кузнецов говорил, что в какой-то момент он стал в тягость коммерческим руководителям группы. От него требовали создавать шедевры, но не хотели делиться деньгами.

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Напомним, что в конце восьмидесятых годов группа «Ласковый май» пользовалась огромной любовью у зрителей. Фанатки преследовали лидера коллектива Юрия Шатунова буквально по пятам.

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