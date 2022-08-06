«Соответствие музыки тексту»: в чем был главный феномен «Ласкового мая»

При этом Кузнецов говорил, что в какой-то момент он стал в тягость коммерческим руководителям группы. От него требовали создавать шедевры, но не хотели делиться деньгами.

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Напомним, что в конце восьмидесятых годов группа «Ласковый май» пользовалась огромной любовью у зрителей. Фанатки преследовали лидера коллектива Юрия Шатунова буквально по пятам.