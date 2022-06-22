«Сообщила жена»: Водонаева рассказала подробности смерти Нарцисса

Предварительно, причиной смерти стала неудачная операция на почке.

Напомним, что Пьер Нарцисс был участником проекта «Фабрика звезд-2». В 2004 году вышел его альбом «Шоколадный заяц» с одноименной песней, ставшей хитом. В 2006 году Пьер Нарцисс был удостоен звания народный артист Ингушетии.

Заметим, что в 2006 году у Пьера Нарцисса родилась дочь Каролина-Кристель Калачева. В 2017 году с матерью своего ребенка Валерией Калачевой он развелся. По слухам, музыкант изменял жене.

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