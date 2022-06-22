«Сообщила жена»: Водонаева рассказала подробности смерти Нарцисса

Модель и бывшая звезда проекта «Дом-2» Алена Водонаева в «Телеграм» раскрыла подробности смерти музыканта Пьера Нарцисса в возрасте 45 лет.
«Умер певец Пьер Нарцисс. Об этом сообщила его жена. «Шоколадному зайцу» было всего 45 лет».
Предварительно, причиной смерти стала неудачная операция на почке.
Напомним, что Пьер Нарцисс был участником проекта «Фабрика звезд-2». В 2004 году вышел его альбом «Шоколадный заяц» с одноименной песней, ставшей хитом. В 2006 году Пьер Нарцисс был удостоен звания народный артист Ингушетии.
Заметим, что в 2006 году у Пьера Нарцисса родилась дочь Каролина-Кристель Калачева. В 2017 году с матерью своего ребенка Валерией Калачевой он развелся. По слухам, музыкант изменял жене.