«Сообразить, как ягодку снять»: Осин считает, что сбежавшим из России звездам придется зарабатывать физическим трудом

Артист отметил, что вскоре уехавшие медиаперсоны перейдут на физический труд.
Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети

Заслуженный артист России Ян Осин считает, что в скором времени уехавшие из России звезды начнут зарабатывать себе на жизнь физическим трудом. Звезда отметил, что в этом нет ничего страшного, ведь в истории уже были прецеденты.

«Эмигранты из Советского Союза работали же в кибуцах, ничего страшного в этом нет. Руки есть, голова есть. Сможет сообразить, как ягодку снять и положить в коробку. Придется работать физическим трудом. Перейти на физический труд из умственного и музыкального. В этом ничего позорного нет», - цитирует «Абзац» Осина.

Напомним, ранее музыкальный критик Бабичев отметил, что на Западе российские звезды не смогут построить карьеру.

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