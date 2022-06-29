«Сообразить, как ягодку снять»: Осин считает, что сбежавшим из России звездам придется зарабатывать физическим трудом

Заслуженный артист России Ян Осин считает, что в скором времени уехавшие из России звезды начнут зарабатывать себе на жизнь физическим трудом. Звезда отметил, что в этом нет ничего страшного, ведь в истории уже были прецеденты.
«Эмигранты из Советского Союза работали же в кибуцах, ничего страшного в этом нет. Руки есть, голова есть. Сможет сообразить, как ягодку снять и положить в коробку. Придется работать физическим трудом. Перейти на физический труд из умственного и музыкального. В этом ничего позорного нет», - цитирует «Абзац» Осина.
Напомним, ранее музыкальный критик Бабичев отметил, что на Западе российские звезды не смогут построить карьеру.
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