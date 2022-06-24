«Сомнительная и подлая история»: родственники Шатунова могут лишиться имущества в Германии

Адвокат Андрей Алешкин заявил, что родственники Юрия Шатунова, который умер в ночь на 23 июня, могут остаться без своего имущества в Германии. Его может отсудить Андрей Разин.

Напомним, певец и его бывший продюсер много лет судились за право исполнять песни «Ласкового мая» (вроде «Белых роз», «Ласкового мая» и «Седой ночи»). Буквально за несколько дней до смерти Шатунов выиграл это дело в Ставропольском суде. После чего Юрий успел дать всего пару концертов.

Андрей Разин после решения суда заявил из Америки, куда он переехал после известных событий, что процесс он не считает законченным и намерен отстаивать свой интерес до конца.

Адвокат Андрей Алешкин считает, что продюсер действительно может пойти дальше и отсудить у родственников покойного его имущество в Германии, где он жил долгое время с женой и детьми. А это, в том числе дом за 3,5 млн евро (около 196 млн рублей).

По словам адвоката, Разин мог зарегистрировать лейбл «Ласковый май» в Америке и пять лет спокойно наблюдать, как его бывший подопечный исполняет песни группы. А потом обратиться в суд США с доказательствами того, что его песни поет чужой человек.

И поскольку американское и российское правосудие не воспринимают решения друг друга и никак не контактируют, западный суд примет сторону Андрея Разина. Германия спокойно согласится с решением стороны США. Наш суд может защитить имущество Шатунова только в России.

«По моему мнению, это очень сомнительная и подлая история. Человек попросту воспользуется тем, что суд не сможет запросить документы из России, где на самом деле была создана и зарегистрирована группа; не сможет объективно оценить обстоятельства дела», — сказал адвокат.

Правда, у этой истории может быть и другая развязка: Андрей Разин забудет свои претензии и оставит семью Юрия Шатунова в покое.

Источник: КП.

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