Соловьев объявил об окончании дружбы между Киркоровым и Пугачевой с Галкиным

Как отметил Соловьев, в ближайшее время Киркоров окажется в разных санкционных списках. Его начнут травить. Однако, как заметил телеведущий, поп-король сделал правильный выбор и достоин уважения.

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Ранее общественники и депутаты хотели сорвать концерты Филиппа Киркорова в Крыму. Однако поп-король выступил и собрал на полуострове аншлаги.