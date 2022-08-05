Соловьев назвал условие, которое может спасти карьеру Урганта

По мнению телеведущего, шоумену нужно отправиться в поездку.
Владимир Соловьев

Владимир Соловьев. Фото: Global Look Press

Недавно Владимир Соловьев высказался в адрес Ивана Урганта. Телеведущий назвал шоумена «куском дерьма», которое болтается в проруби.

Накануне журналист сменил гнев на милость и рассказал, как Ивану можно спасти ситуацию. По его мнению, Урганту стоит съездить на Донбасс. Только в таком случае он может продолжить карьеру на российском телевидении. Об этом пишут «Народные новости».

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, шоу «Вечерний Ургант» не выходит на Первом канале вот уже несколько месяцев. Тем временем стало известно, что Иван Ургант приступил к работе на корпоративах.

Иван Ургант. Фото: Global Look Press

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