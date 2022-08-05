Соловьев назвал условие, которое может спасти карьеру Урганта

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, шоу «Вечерний Ургант» не выходит на Первом канале вот уже несколько месяцев. Тем временем стало известно, что Иван Ургант приступил к работе на корпоративах.