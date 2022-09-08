Солнцев — сыну тяжелобольного Зайцева: «Вожак, с избушкой твоего бати произошла задница!»

Недавно известный кутюрье Вячеслав Зайцев пожаловался на отсутствие ремонта у себя в особняке. Дизайнеру не хватает денег, чтобы привести жилье в должное состояние.

Рустам Солнцев в рубрике Teleprogramma.pro «Загугли звезду» возмутился, что старику все перестали помогать. Ведь вокруг него постоянно крутилось много народу, где они все?

«Две недели назад увидел в соцсетях фотографию сына модельера Егора Зайцева в облачении байкера, этакий мотоциклист смолоду. И видимо, он так понравился себе на этом фото, что подписал: «Если меня кинуть на съедение волкам, то я вернусь уже их вожаком».

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Слушай, вожак, с избушкой твоего бати произошла задница, где ты, где стая? Так и хочется посмотреть, как ты поможешь своему отцу. Вы ведь такие крутые люди», — негодует Солнцев.