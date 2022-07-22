Солнцев сообщил об изобретении сверхпрочной капсулы для сдерживания шпагата Волочковой

Шоумен посмеялся над известной балериной.
Рустам Солнцев

Рустам Солнцев. Фото: соцсети

Шоумен и бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в «Телеграм» опубликовал снимок балерины Анастасии Волочковой в модном гамаке.

«Уникальная, сверхпрочная капсула, способная пусть и непродолжительное время сдерживать шпагат».

Анастасия Волочкова. Фото: "Телеграм" Рустама Солнцева

Напомним, что Анастасию Волочкову нередко называют «королевой шпагатов». Звезда демонстрирует их публике на регулярной основе.

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Сама Волочкова не раз говорила, что негативно о ней высказываются те, кто ей завидует. Она уже давно перестала обращать внимания на критику завистников.

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