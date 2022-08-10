Солнцев рассказал о новом увлечении бывшего возлюбленного Бородиной

Шоумен Рустам Солнцев в «Телеграме» опубликовал снимок адвоката Михаила Терехина, бывшего возлюбленного телеведущей Ксении Бородиной, в компании мускулистых красавцев в бассейне.
«Я так и знал, чувствовал просто, задницей чуял, что бывший Бородули — Терехин — уйдет-таки в гей-порно. Эх, Мишка-Мишка».
Михаил Терехин с друзьями. Фото: соцсети
Напомним, что Бородиной и Терехину не удалось построить крепкую семью. Они расстались, после чего у телеведущей начался роман с Курбаном Омаровым, завершившийся свадьбой, а затем и расставанием.
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Ранее Рустам Солнцев рассказывал, что Ксения Бородина может покинуть проект «Дом-2» в самое ближайшее время. Причина в понижении зарплат на шоу и эмоциональном выгорании.