Солнцев рассказал о новом увлечении бывшего возлюбленного Бородиной

Напомним, что Бородиной и Терехину не удалось построить крепкую семью. Они расстались, после чего у телеведущей начался роман с Курбаном Омаровым, завершившийся свадьбой, а затем и расставанием.

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Ранее Рустам Солнцев рассказывал, что Ксения Бородина может покинуть проект «Дом-2» в самое ближайшее время. Причина в понижении зарплат на шоу и эмоциональном выгорании.