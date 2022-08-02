Солнцев рассказал, как Бузова потеряла сознание и упала в обморок

Как отметил Солнцев, они сели в такси. Бузова долго не могла прийти в себя от того, что произошло. По словам шоумена, певица тогда считала, что во всем виноват именно кальян, который ей противопоказан. При этом шоумен заметил, что, по его мнению, Бузова до сих пор злоупотребляет. Причем не только кальяном.

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Напомним, что Рустам Солнцев несколько месяцев назад покинул Россию. Сейчас он проживает в Америке.