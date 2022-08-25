Солнцев раскрыл неизвестные детали о жизни и убийстве Аплекаевой из «Дома-2»

Как добавил Солнцев, у Аплекаевой нашли разные записи в книжках.

«В этих записях фигурировали клиенты. И фигурировали женщины, которые хотели заработать на интимных отношениях. Какая-то страшная судьба», - заявил Рустам Солнцев.

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Напомним, что Оксана Аплекаева пропала без вести 29 августа 2008 года. В начале сентября ее подруга и родственники забили тревогу. Тело модели со следами удушения было обнаружено водителями-дальнобойщиками в Истринском районе на обочине 50-го километра автотрассы Москва-Рига.

В результате расследования было установлено, что Аплекаева могла быть причастна к бизнесу по оказанию эскорт-услуг для обеспеченных людей и имела компромат на многих известных личностей, среди которых были крупные бизнесмены, звезды шоу-бизнеса и предполагаемые криминальные авторитеты. В последующие годы личность убийцы Оксаны Аплекаевой так и не была установлена.