Солнцев о Кудрявцевой: «Не верьте ни одному ее слову, переписка с сыном — фейк!»

Известный блогер Рустам Солнцев не верит в искренность слов Леры Кудрявцевой о текущей мировой ситуации. Телеведущая на минувшей неделе показала переписку со своим сыном Жаном. Парень пишет маме, что если надо пойти на фронт, то он пойдет.

«Не верьте ни одному ее слову, эта ее переписка с сыном — фейк. После того, как денежки упали на карту, у нее появляются шоры на глазах. Лера должна выполнить свою работу, и она ее выполняет», — заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

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Солнцев также напомнил Кудрявцевой, что у нее есть муж Игорь Макаров и ему тоже можно отправиться в Донбасс, чтобы отдать долг родине.