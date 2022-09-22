Солнцев назвал жену и любовницу Нарцисса «женщинами с трассы»

На этой неделе на вечере памяти Пьера Нарцисса подрались его жена Валерия Калачева и любовница Ксения Грин. Женщины периодически устраивают перепалки - то в соцсетях, то на различных шоу. Шоумен Рустам Солнцев считает их поведение неприемлемым.

«У меня было ощущение, что это драка двух женщин, которые, знаете, стоят на трассах: еще более-менее молодые, в себе, при памяти. Выпьют немножко спиртику на дорожку и ждут большегрузы. Прячутся ночами по кустам и иногда выглядывают, едет ли кто-то или нет», - заявил он в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Солнцев подчеркнул, что если бы Нарцисс был бы жив, то ему было бы стыдно за этих женщин.

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