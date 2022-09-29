Солнцев назвал певицу МакSим «профнепригодной»

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев считает, что певица МакSим не дотягивает до такого проекта как «Голос». Блогер считает, что артистке не место в подобном проекте.

«За какие такие заслуги эта певица должна сидеть в детском шоу «Голос»? За свои красивые глазки? Я считаю, что в подобных проектах должны сидеть признанные мастера. Пусть молодые, но признанные и авторитетные.

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