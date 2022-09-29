Солнцев назвал Бородину «пройдохой, которая за деньги мать родную продаст»

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев нелицеприятно высказался о своей бывшей коллеге по проекту о любви Ксении Бродиной. Блогер считает, что телеведущая — падкая на деньги.

«Лера Кудрявцева, Оля Бузова, Ксения Бородина — известные пройдохи, которые за деньги мать родную продадут. Не зря Водонаева сказала: «Бородиной все-равно что рекламировать: то ли чай, то ли политику», — заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

У Ксении Бородиной подрастают две несовершеннолетние дочери. Телеведущая признается, что не переживает из-за частичной мобилизации.