Солнце испепелило: Боня показала обезображенное в горах Непала лицо

Виктория Боня решила испытать судьбу, когда отправилась в экспедицию на Манаслу в Непале. Светская львица не ожидала, что это путешествие будет таким сложным.

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Увы, но дойти до конца свой путь ей не удалось: восхождение решено было прекратить из-за участившихся лавин, которые унесли жизни шести человек в это время. По словам Бони, она лично знала четырех из них.

Виктория Боня за три недели восхождения успела побывать в больнице из-за проблем с легкими, да к тому же напрочь испортила кожу лица, которая оказалась безжалостно выжжена солнцем.

Свой ужасающий вид Боня показала в личном блоге. Стоит отметить, что даже в таком состоянии светская львица нашла силы для улыбки. Что ж, на фоне смертей других альпинистов, действительно обгоревшая кожа — потеря невеликая.