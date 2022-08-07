Солист Limp Bizkit Фред Дерст женился в четвертый раз

Солист рок-группы Limp Bizkit Фред Дерст женился в четвертый раз. Его новую жену зовут Арлес, он взяла фамилию мужа. Бракосочетание прошло в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщило издание TMZ, получившее копию свидетельства о браке, однако журналисты не смогли узнать, когда именно состоялась свадьба.

Пара находилась в отношениях несколько месяцев. В мае на концерте в Пенсильвании 51-летний Фред пригласил свою возлюбленную на сцену и станцевал с ней медленный танец под культовую песню Careless Whisper. Вот видео этого танца.