Солист «Иванушек» пришел в ужас от смерти поэта Витке

Стало известно, что умер поэт Герман Витке, который не только сочинил множество популярных песен, но и придумал название группы «Иванушки International». Солист коллектива, певец Андрей Григорьев-Аполлонов, поделился своими переживаниями в связи с этой новостью:
«Я в шоке. Герман Витке — замечательный поэт, он и Агутину «Босоногого мальчика» придумал, и песню мою главную».
Как объяснил Андрей, они с Витке давно не виделись — около 25 лет, с того самого концерта, на котором «Иванушки International» получили свое название. Исполнитель убежден: благодаря идеям Витке группа получила хороший старт.
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«У меня нет комментариев. Мне просто очень жаль. Я помню его замечательным человеком, талантливым, творческим, замечательным поэтом. Мы потеряли прекрасного поэта», — приводит слова Григорьева-Аполлонова Телеканал «360».