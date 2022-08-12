Солист «Иванушек» пришел в ужас от смерти поэта Витке

Стало известно, что умер поэт Герман Витке, который не только сочинил множество популярных песен, но и придумал название группы «Иванушки International». Солист коллектива, певец Андрей Григорьев-Аполлонов, поделился своими переживаниями в связи с этой новостью:

«Я в шоке. Герман Витке — замечательный поэт, он и Агутину «Босоногого мальчика» придумал, и песню мою главную».

Как объяснил Андрей, они с Витке давно не виделись — около 25 лет, с того самого концерта, на котором «Иванушки International» получили свое название. Исполнитель убежден: благодаря идеям Витке группа получила хороший старт.

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