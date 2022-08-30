Софию Ротару назвали «ненастоящей украинкой»

Ведущий политического шоу «Место встречи» Андрей Норкин напомнил о том, что София Ротару не является украинкой. По национальности артистка, по его словам, — молдаванка.

«Я не знаю, сколько надо выпить, чтобы попросить поставить песню в исполнении Гнатюка. София Ротару молдаванка. Верка Сердючка вообще непонятно что», — заявил Норкин.

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Ротару, напомним, на фоне сложной мировой ситуации не делает никаких публичных заявлений. За это ее стали ненавидеть в родной Украине.