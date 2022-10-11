София Ротару впервые за несколько месяцев вышла на связь

Украинская певица София Ротару редко появляется в социальных сетях. Однако на этой неделе артистка все же решила выйти на связь.

Произошедшее в родной стране очень расстроило певицу. Ротару опубликовала разбитое сердце.

При этом Ротару всегда называла себя аполитичным человеком. Но с февраля ясно дала понять, что Россию поддерживать она не намерена, несмотря на то что много лет зарабатывала здесь деньги.

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Россияне посоветовали Софии Михайловне больше не приезжать в нашу страну, а попробовать завоевать новую аудиторию за границей.