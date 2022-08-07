София Ротару отказывается от корпоративов даже за бешеные гонорары

В 75-й день рождения Софии Ротару российская актриса и певица Анна Калашникова раскрыла неприглядную правду о звезде эстрады. По ее словам, любимица публики отказывается от частных корпоративов, и даже крупные гонорары не мотивируют ее поменять решение.

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«Мои друзья отмечали день рождения в Анталии. Планировали ее пригласить на праздник. Они – люди состоятельные, были готовы оплатить и перелет, и гонорар. Но от нее сразу пришел ответ: Мы не работаем. Ни за какие деньги», — поделилась Калашникова.

Телеведущая считает, что отказ Ротару петь на корпоративах — большая ошибка с ее стороны. Когда человек предан своему делу, то оно способно творить чудеса, в том числе менять настроение и в случае каких-то сложных ситуаций даже возвращать к жизни.

Ранее сбежавший из России Максим Галкин публично поздравил Софию Ротару с 75-летием. Юморист был немногословен.

Источник: prozvezd