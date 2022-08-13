Экс-депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что 75-летняя эстрадная певица и актриса София Ротару может лишиться многомиллионной недвижимости в Крыму.

Общественному деятелю стало известно, что вместо отеля в Ялте, который певица выставила на продажу за 50 миллионов долларов, должна была быть музыкальная школа для одаренных детей и студия звукозаписи для творческой молодежи. Именно такое обещание давала сама Ротару.

«В итоге открыла там отель, чтобы косить бабло. Конечно, никаких одаренных детей и творческой молодежи там не было – пьяные посетители люксов по 70 тысяч рублей за ночь пили, орали и устраивали дебоши, жалуясь «на плохое обслуживание», — возмущается Худяков.

Он призвал провести проверку.

«Проверка законности приобретения исторического особняка, а также налоговая проверка, в ближайшее время будут запущены. И если выявятся нарушения, можно по факту судебного разбирательства передать его музыкальной школе или студии звукозаписи», — подытожил экс-депутат в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что на самом деле звезды думают о Софии Ротару.