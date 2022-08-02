«Сочувствую»: Максакова высказала свое отношение к Галкину

Максим Галкин в марте покинул Россию, обосновавшись в Израиле и не раз оскорбив страну своими громкими заявлениями. Вместе с ним родину покинули Алла Пугачева и двойняшки Лиза и Гарри. Коллеги по цеху разделились на два лагеря – одни осудили шоумена за его поведение, другие поддержали и не отрекаются от звездного семейства.

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А вот певица Мария Максакова призналась, что Максима Галкина ей жалко – она ему сочувствует.

«Я, скорее, сочувствую Галкину, который, хоть и поздно, но нашел в себе силы сделать выводы», - высказала свою поддержку певица в одном из интервью, процитированном StarHit.

Сейчас Галкин в Юрмале. В августе он отправляется на гастроли по Европе, в сентябре - по Австралии.