Собянин почтил память Сунгоркина: «Талантливый публицист, большой профессионал, мудрый руководитель»

Главный редактор газеты «Комсомольская правда» и медиаменеджер, входящий в пятерку самых влиятельных представителей СМИ, Владимир Сунгоркин умер в 68 лет в тайге Приморья от инсульта.

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Владимира Сунгоркина, почтив его память светлыми словами.

«Не стало Владимира Сунгоркина — талантливого публициста, большого профессионала, мудрого руководителя. С его именем связана эпоха в жизни «Комсомольской правды». Ироничная и смелая, интересная и понятная, поистине народная газета, КП по праву является лидером российской прессы.

Владимир Николаевич любил Москву, и эта любовь нашла отражение на страницах «Комсомолки». Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и миллионов читателей. Искренние слова сочувствия родным и близким Владимира Николаевича», — написал в своем телеграме Сергей Собянин.