Собрался в Россию: афиши с концертом Макса Барских появились в Москве

Оскандалившийся Макс Барских не раз заявлял, что больше не приедет в Россию. Тем временем, в стране отменили все концерты артиста, а его песни стали не доступны к прослушиванию.

Накануне сразу несколько телеграм-каналов светской хроники сообщили о том, что Макс Барских даст концерт в Москве. Он якобы запланирован на 26 августа. Местом дислокации называли ДК «Юбилейный», который находится в Мытищах. Но в учреждении отметили, что ничего подобного в планах нет. Об этом сообщает «Пятый канал».